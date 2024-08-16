ضبط عصابتين و234 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 234 قطعة سلاح ناري بحوزة 179 متهما، شملت "21 بندقية آلية، و42 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 153 فرد محلي، و332 طلقة مختلفة الأعيرة، و45 خزينة متنوعة، و4 نظارات ميدانية ، و228 سلاحا أبيض ، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهين إرتكبوا 11 حادث متنوع، وتنفيذ 84 ألف و630 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 359 قضية مخدرات بإجمالي 269 كيلو مخدرات،و280 أمبول مخدر،و5156 قرص مخدر.

كما تم ضبط 27 متهما هاربا و15 متهم بالبلطجة، و236 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.