كارمن سليمان تختتم حفلها بمهرجان القلعة بأغنية لينا رقصة

قدمت الفنانة كارمن سليمان مجموعة من أغانيها الخاصة خلال حفلها في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين.

بدأت كارمن حفلها بأغنية «يا جمالك» عند صعودها على مسرح المحكي، واستقبلها الجمهور بالهتافات والتصفيق، ثم غنت «يا حرام معلش»، و«لمعلوماتك»، و«حضن دافي»، و«أما براوة»، و«حبايب قلبي»، و«لينا رقصة».

واصلت كارمن سليمان الأداء بأغنية «حبيبي مش حبيبي»، ثم قدمت أغنية «بكائيات» لأول مرة، و«أنت الأصيل»، و«لما تشوفك عيني»، و«سألوني الناس»، و«سطور حكايتي»، و«كلام كلام»، و«روقاني»، و«ربنا يخليك لقلبي»، واختتمت حفلها بأغنية «لينا رقصة».

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح المحكي.

وجاء المكرمون كالتالي: عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، والكاتب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، وعازف البيانو فتحي سلامة، والمايسترو حازم القصبجي حفيد الموسيقار محمد القصبجي وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام 2014، والفنان ياسر الصيرفي قائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفوني، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والمهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقًا، وعبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفني والبرامج بالأوبرا، واسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفني بدار الأوبرا سابقًا، واسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

تتواصل الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء على مدار 14 يومًا، وتقام في الفترة من الخميس 15 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس، وتضم 31 حفلاً متنوعًا على مسرح المحكي.