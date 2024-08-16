تحطيب المنيا وفنون الباسلة ضمن عروض قصور الثقافة بمهرجان العلمين

ضمن برنامج وزارة الثقافة، المقدم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العروض الفلكلورية المميزة لفرق عدة محافظات مصرية، بمهرجان العلمين في نسخته الثانية.

وشهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية عرضا فنيا لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد التوني، وسط أجواء مبهجة ومن الفقرات التي قدمتها الفرقة: سامر التحطيب، السحجة، التنورة، مع فواصل غنائية رائعة بالمزمار.

كما واصلت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح تقديم مجموعة من الفقرات الفلكلورية الشهيرة للمدينة الباسلة بتراثها الثري، وسط تفاعل كبير.

العروض تقام بإشراف الفنية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.