ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك على مدار 35 أسبوعًا، مع توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وقالت الوزارة إن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 203 أيام خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025. أ



ما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025 وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.



وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.