مهرجان مالمو يستضيف الناقد السينمائي إبراهيم العريس

يستضيف مهرجان مالمو للسينما العربية، الناقد السينمائي إبراهيم العريس، للحديث عن السينما السويدية من منظور عربي، وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر المقبل، خلال فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان، التي تقام بالسويد في الفترة ما بين 9 وحتى 13 أكتوبر المقبل.

ويتحدث الناقد والمؤرخ، إبراهيم العريس خلال اللقاء لمدة 40 دقيقة، قبل أن يدخل في حوار مباشر مع الحضور، انطلاقًا من كون الدرس يقدم في السويد، ومن كون ملقي الدرس يصدر في هذه الأيام كتابًا حول السينمائي الراحل إنجمار برجمان بالعربية حاليًا، ثم بالإنجليزية ليوزع خلال دورة عام 2021 من مهرجان مالمو.

وخلال اللقاء يعود "العريس" بالزمن ليتحدث عن عديد من المدن العربية كانت السينما السويدية تقدم فيها في الصالات بنجاح، إلى درجة أن فيلما "لبرجمان" أو "لبو وايدبرج" كان يصمد في صالات مزدحمة طوال أسابيع.

فما هي تلك السينما السويدية التي حققت نجاحًا في الستينات والسبعينات؟ وكيف استُقبلت أفلامها؟ ولماذا تضاءل هذا الإستقبال بعد ذلك؟ وما هي خاصة المكانة التي كانت لإنجمار برجمان؟ ثم كيف نافسته أفلام بو وايدبرج وغيره؟

كل هذه أسئلة سيسعى الناقد إبراهيم العريس إلى توضيحها وفتح النقاش حولها خلال اللقاء، لاستكشاف استقبال هذا النوع من السينما الأوروبية/السويدية المتقدمة في مدن عربية عديدة.

إبراهيم العريس ناقد ومترجم ومؤرخ وصحفي لبناني، عمل في بداياته كمصمم مواقع تصوير وبعد ذلك كمساعد مخرج وكاتب سيناريو، درس النقد والكتابة في لندن وبدأ العمل في مجال الصحافة خلال السبعينيات، وترأس الصفحات الثقافية في عدد من الصحف منها: الدستور والبلاغ والسفير في لبنان، واليوم السابع في فرنسا وقسم السينما في الحياة، ألّف أكثر من 16 كتابا في السينما والصحافة والثقافة.