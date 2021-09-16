تشغيل 10 أحواض بمشروع «الاستزراع السمكي» في مدينة نويبع

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة نويبع، لمتابعة مشروع الاستزراع السمكي، الجاري إنشاءه ضمن المشروعات التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المشروع يتضمن 10 أحواض أسطوانية جرى تشغيلهم بالفعل، وأصبح حجم الأسماك بهم متوسط، ومن المقرر أن يجري البدء في استخراج الأسماك لبيعها بعد شهر من الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى ملئ ثلاث أحواض بمساحة ٣٢٠٠ متر مكعب، وعمق ١.٥ مترًا، وسيجري وضع الذريعة فيهم بمعرفة الإدارة العامة الزراعات المحمية.

كما التقى وكيل وزارة الزراعة، واللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، لمناقشة إمكانية توفير المياه بشكل دائم للمشروع، تمهيدًا للتوسع فيه، لتوفير الأسماك لمواطني جنوب سيناء.

وأشار وكيل وزارة الزراعة خلال اللقاء، إلى ضرورة وضع رؤية لتطوير المشروع، وذلك من خلال توصيل المياه عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر خط مواسير للملئ الأول، و تعويض الفاقد من البخر وتغيير المياه من مياه الآبار الموجودة بالمزرعة.

كما جرى مناقشة إمكانية إنشاء غابة شجرية بالمدينة على مساحة ٣١٠ فدان، وريها بمياه الصرف الناتجة من مدينة نويبع.