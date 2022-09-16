اعتراض طائرتين تركيتين بدون طيار فوق جزيرة يونانية ببحر إيجه

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أفادت وكالة أنباء أثينا "آنا" شبه الرسمية بأن القوات اليونانية اعترضت طائرتين تركيتين بدون طيار، كانتا تحلقان فوق جزيرة "كيناروس" اليونانية الصغيرة، ببحر "إيجه"، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليونان مؤخرا، بقوله: "ربما نأتي فجأة في الليل".

وجزيرة "كيناروس"، التي تقع على بعد حوالي 85 كيلومترا، قبالة السواحل التركية، في بودروم، موطن أسرة واحدة تقوم على تربية الماشية.

ووفقا للسلطات اليونانية، حلقت طائرات تركية فوق الأراضي اليونانية 163 مرة منذ مطلع العام وانتهكت المجال الجوي اليوناني فوق بحر "إيجه"، 5774. وتجرى معظم رحلات تلك الطائرات، خلال ساعات النهار.