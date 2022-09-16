وفد حوثي يبحث مع الأمين العام لحزب الله تطورات أزمة اليمن

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بحث وفد من جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تطورات أزمة اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، بأن "حسن نصر الله استقبل (في لبنان) الناطق الرسمي ‏لأنصار الله رئيس الوفد الوطني المُفاوض محمد عبد السلام والوفد ‏المُرافق له".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً ‏وفي اليمن خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية ‏وآفاق الحلول المطروحة".

وحتى اليوم، تستمر الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، منذ مطلع أبريل الماضي، وسط مساع دولية لتمديدها عقب انتهائها في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.