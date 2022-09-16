7 لاعبين خارج قائمة الاتحاد السكندري للموسم الجديد

تأكد خروج 7 لاعبين من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري بقيادة مدير الفني الجديد الصربي زوران.

وهم حسام عاشور بعد انتهاء عقده، ومحمد عبدالمنصف للاعتزال وإن كان الحارس لا يزال موقفه غامضا حتى الآن، ومعهم محمود شبانة ومحمد عبدالسلام لانتهاء الإعارة، في حين تم وضع ثلاثة لاعبين قيد الانتظار وهم أحمد نبيل مانجا ومروان النجار وأحمد يحيى حارس مرمى الفريق بعد مشكلته الأخيرة مع جماهير الاتحاد في أعقاب مباراة سيراميكا في الدور الثاني للدوري بعد الخسارة بخماسية نظيفة وخروج الحارس على النص.

واستقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على فسخ التعاقد مع الحارس بالتراضي بسبب رغبة الأخير في الرحيل.

وكان أحمد يحيى قد حضر لتدريب الفريق، الثلاثاء الماضي، دون أن يشارك، واجتمع مع محمد مصيلحي رئيس النادي، وطلب الرحيل.

ويتبقى 12 لاعبا في القائمة، وتم التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن وهم المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد صالح لاعب إيسترن كومباني وإسلام عبدالنعيم لاعب الجونة ومعه زميله ناصر ناصر وأحمد عيد لاعب الأوليمبي وإبراهيم حسن بعد تفعيل بند الإعارة من نادي بيراميدز.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أرسل القائمة الأولى للاعبيه وضمت 20 لاعبا.

انضم أحمد السيد غريب لاعب الفريق المنظم مؤخرا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى منتخب مصر الأولمبي في القائمة التي أعلنها ميكالي البرازيلي المدير الفني للمنتخب حيث يدخل الفريق حاليا في معسكر المنتخب بمدينة الإسكندرية خلال فترة من 15 وحتى 27 سبتمبر استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.