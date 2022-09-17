بوريل: الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إثر العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاتحاد يشعر بصدمة كبيرة، إثر العثور على مئات الجثث المدفونة في مقبرة جماعية قرب إيزيوم في أوكرانيا و "يدين هذه الفظاعات بأشد العبارات".

وأضاف بوريل، في بيان أوردته قناة فرانس24 الإخبارية اليوم الجمعة: "لقد خلف العدوان الروسي على أوكرانيا دماء ودمارا، ستحاسب روسيا وقادتها السياسيون وجميع المتورطين في الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يدعم كل الجهود المبذولة في هذا الخصوص".

وتابع بوريل: "لقد تعرض آلاف المدنيين للقتل، وتعرض آخرون للتعذيب والمضايقات والاعتداءات الجنسية والخطف والتهجير القسري، وعلى هذا السلوك اللاإنساني للقوات الروسية أن يتوقف على الفور".

من جهته، نشر المفوض في البرلمان الأوكراني لشؤون حقوق الإنسان دميترو لوبينتس صورا للمقابر على تويتر، وأورد عبر تلجرام قائلا: "الأرجح أنه كان هناك أكثر من ألف مواطن أوكراني تعرضوا للتعذيب والقتل في الأراضي المحررة من منطقة خاركيف".