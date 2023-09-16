بثت وسائل إعلام يمنية، لقطات مصورة تظهر سيولا جارفة، تسببت في قطع الطريق الدولي عدن - حضرموت، في منطقة العرقوب شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد.

وتحدث الإعلام اليمني، عن أن السيول تسببت بتوقف المئات من المركبات المارة في الطريق الذي يتصل بسلسلة جبال العرقوب إلى الشرق من زنجبار مركز المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة هطلت على مديرية خنفر، ومناطق في مديريات المنطقة الوسطى، دون أن تتسبب بخسائر، لكنها تسببت في قطع الطريق المذكور.

وتأتي هذه الفيضانات، في أعقاب تحذير منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة «فاو» من أنْ تشهد بعض المناطق الداخلية في اليمن فيضانات مفاجئة خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلبا على حياة أكثر من ستة آلاف شخص.