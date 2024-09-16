الحذر مطلوب في أحد شواطئ بوكيت بعد انتشار العشرات من قناديل البحر الزجاجة الزرقاء

إذا كنت في أي مكان بالقرب من جزيرة بوكيت السياحية الشهيرة في تايلاند، فيجب أن تنتبه لعشرات من قناديل البحر السامة من فصيلة بلو بوتل (الزجاجة الزرقاء) التي اجتاحت شاطئ باتونج مؤخرا.

ويجب على السباحين توخي الحيطة والحذر أكثر لتجنب التعرض للدغ، بحسب ما يقول مسؤولون ومنقذون وجدوا نحو 40 قنديلا من تلك الفصيلة على الساحل الغربي مؤخرا، بحسب ما نقلته صحيفة بانكوك بوست المحلية عن مركز الأبحاث البحرية المحلي.

ويقف المنقذون على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أمر طارئ، رغم أن المواجهات مع البشر نادرا ما تكون مميتة إلا إذا كان المصاب يعاني من صدمة تحسسية.

ويقول المسؤولون إنه لا يبدو حتى الآن أن أيا من السياح قد تعرض للسع.

ومن المحتمل أن تكون التيارات القوية قد دفعت الحيوان اللاسع تجاه البر.

ويعد قنديل البحر الزجاجة الزرقاء من نفس نوع رجل الحرب البرتغالي سيء السمعة، ولكن الزجاجة الزرقاء أصغر حجما وأقل خطورة.

وتظل قناديل البحر طافية بفضل الفقاعة الغازية الزرقاء المتلألئة التي يبلغ قياسها 15 سنتيمترا. ويمكن أن يبلغ طول أطرافها لعشرة أمتار.

وتعد بوكت أكبر جزيرة في تايلاند وتقع في بحر أندامان بجنوب غرب البلاد. ويقع شاطئ باتونج البالغة مساحته ثلاثة كيلومترات في بلدة تحمل نفس الاسم.