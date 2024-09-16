نفى مصدر أمني، صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مزاعم تعدي أحد أفراد الشرطة على سيدات في إحدى عربات المترو.

وأكد المصدر أن الفيديو المذكور قديم، موضحا أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 أغسطس 2017، حيث ضبط أحد أفراد الشرطة بائعة متجولة في محطة مترو منشية الصدر، وقد حاولت البائعة الهروب إلى العربة المخصصة للسيدات عقب تعديها على فرد الشرطة، مما أثار تعاطف بعض الراكبات معها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن الواقعة وفرد الشرطة آنذاك، كما صدر بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة في حينه.

وأشار المصدر إلى أن هذا التصرف يكشف إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية واستمرارها في استدعاء وقائع وفيديوهات قديمة، واقتطاعها أجزاء منها في محاولة لخداع الرأي العام والنيل من حالة الاستقرار، وهو أمر يدركه الشعب المصري جيدا.