أعربت الفنانة هيدي كرم عن بالغ سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"، موضحة أنها لا تحب تكرار نفسها في أي عمل فني، وأن الدور الذي قدمته بعيد عن شخصيتها، حيث تجسد فيه سيدة مضطهدة، تفتقر إلى الثقة في نفسها وطيبة لدرجة السذاجة.

وتابعت هيدي كرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، والذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "أعتذر عن بعض الأعمال بسبب تكرارها، وأرفض تقديم نفس الدور في عملين متتاليين، فعلى سبيل المثال، إذا عُرض عليّ دور شر في نفس السنة، أرفضه على الفور."

وأشارت "كرم" إلى أنها لم تكن أمًا صارمة للغاية مع ابنها، لكنها تمنح كل شيء حقه، مثل مذاكرة الواجبات واللعب، وتدير حياته بقرارات عديدة مثل توقفه عن الدراسة ليهتم بلعب كرة القدم، وهي هواية مفضلة لديه ويحبها للغاية.

واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "بعض القرارات ليست سهلة على أي أم، مثل عندما أراد أن يترك آخر سنة في دراسته ليهتم بكرة القدم، لأن الدراسة لا تضيع وممكن أن يعود لإكمالها لاحقًا، وهو طلب مني أن يلعب كرة القدم وألا يكمل السنة الدراسية هذه لتجنب التشتت، وأعتقد أن هذا القرار كان صائبًا لمصلحته كلاعِب كرة."

