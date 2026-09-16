جامعة سوهاج تواصل أعمال رفع كفاءة المنشآت والخدمات قبل انطلاق الدراسة 2026- 2027

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦-٢٠٢٧، حيث تجري أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة على قدمٍ وساق بمختلف منشآت الجامعة ومرافقها، وذلك حرصًا على الانتهاء من كل الأعمال قبل بدء الدراسة؛ بما يضمن توفير بيئة جامعية ملائمة وآمنة ومريحة للطلاب.

وأضاف النعماني، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات تشمل تجهيز مختلف عناصر البيئة التعليمية والخدمية، من القاعات والمدرجات والفصول الدراسية، إلى دورات المياه والكافيتريات ومناطق الخدمات، بجانب أعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات؛ بما يسهم في توفير أفضل مستوى من الخدمات للطلاب، وتهيئة بيئة جامعية جاذبة تساعدهم على التحصيل والتفاعل والمشاركة في مختلف الأنشطة.

من جانبه، أكد الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من جميع التجهيزات، مضيفًا أن رئيس الجامعة شدد على ضرورة الاهتمام بكل التفاصيل التي تمس حياة الطالب اليومية، وعدم الاقتصار على تطوير المنشآت التعليمية فقط، بما يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية متكاملة تليق بطلابها.