الآثار: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة الملك الشاب

توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار لزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر، لتفقد تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت الخاص بالملك الموجود بالمقبرة.

وتوضح صور التابوت وقت أكتشافه خلال القرن الماضي أنه كان منقسما إلى جزئين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجوار التابوت منذ عشرات السنين.

وقام وزير الآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار والدكتور زاهي حواس، مطلع الأسبوع الجاري، بتفقد مقبرة الملك الشاب وتم مناقشة إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت حيث تم التوجيه بتركيب الغطاء في مكانه الأصلي فوق التابوت ليراه الزائرين مكتملًا لأول مرة.

جاءت هذه الزيارة بعد قيام الدكتور خالد العناني وزير الاثار صباح اليوم بتفقد أعمال البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، و التي نجحت أول أمس في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة و التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت القادم بمؤتمر صحفي بغرب الأقصر.

ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث انه يضم حتى الان اكثر من 20 تابوت خشبي آدمي ملون ،في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة و لا زالوا مغلقين، و تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.