الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

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تقدم أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء،بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا.

ويستهدف مشروع القانون فرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الحكومة والجيش التركي.

ويطالب مشروع القانون كذلك بفرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب شراؤها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية (إس-400)، فضلا عن وقف إصدار التأشيرات لبعض مسؤولي الحكومة التركية.

كما يطالب مشروع القانون بإعداد تقرير عن الثروة الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أرودغان.

وقد وقع نحو 90 من أعضاء الحزب الجمهوري على مشروع القانون، الذي يهدف إلى مطابقة المشروع المقترح في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الكونجرس مع ترامب في وقت لاحق اليوم لمناقشة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سورية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا بسبب عملية "نبع السلام"التي تشنها في شمال شرقي سورية،مبررة ذلك بالتصدي لماوصفتهم بـ"الإرهابيين" وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.