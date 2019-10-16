 القائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا يتهم زعماء الانفصال في كتالونيا بتبني موقف شمولي - بوابة الشروق
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القائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا يتهم زعماء الانفصال في كتالونيا بتبني موقف شمولي

مدريد - (د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:30 ص

اتهم القائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا، جوسيب بوريل، القادة الانفصاليين فى كتالونيا بالعمل وفق طريقة"شمولية" فيما تتواصل الاحتجاجات على اعتقال المسؤولين السابقين الذين تأمروا من أجل إجراء استفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا عام 2017

وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء نقلا عن بوريل قوله إنه عندما يزعم يواقيم تورا، قائد محاولة الانفصال، إنه يتحدث إلى كل أبناء كتالونيا، فإن ذلك يقترب من موقف شمولي.

وقال توريل:" إن أصل المشكلة يتمثل فى أن حركة الانفصال تتجاهل" أبناء كتالونيا" الذين لا يفضلون الانفصال.


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