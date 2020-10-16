وقفة احتجاجية بتونس الكبرى رفضا لقرار منع الطاولات في إطار مواجهة كورونا

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نفذ ‏أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى، صباح الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، جاء ذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا.