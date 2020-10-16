وقفة احتجاجية بتونس الكبرى رفضا لقرار منع الطاولات في إطار مواجهة كورونا

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نفذ أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى، صباح الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة.
وحسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، جاء ذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا.
أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى صباح، ينفذون اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من مزيد تفشي جائحة "كورونا" #وكالة_وات pic.twitter.com/WN9yppBnKJ
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) October 16, 2020
أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى صباح، ينفذون اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من مزيد تفشي جائحة "كورونا" #وكالة_وات pic.twitter.com/WN9yppBnKJ