 وقفة احتجاجية بتونس الكبرى رفضا لقرار منع الطاولات في إطار مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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وقفة احتجاجية بتونس الكبرى رفضا لقرار منع الطاولات في إطار مواجهة كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 4:07 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 4:07 م

نفذ ‏أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى، صباح الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، جاء ذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا.

 


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