الداخلية توزع حقائب وأدوات مدرسية على عدة مدارس بالقاهرة والجيزة

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عدة قوافل استهدفت 13 مدرسة بالمناطق الحضارية الجديدة "الأطفال ذوى الإعاقة" بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وهي مدارس "أهالينا 2، المحروسة، الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع، الأمل الإعدادية والثانوية للصم وضعاف السمع، التربية الفكرية لذوى الإعاقة الذهنية، الفردوس، التجريبية الفكرية بالوايلى، الصم وضعاف السمع، صلاح الدين للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية، طه حسين لضعاف البصر، التربية الفكرية بطرة" بنطاق محافظة القاهرة، و"التربية الفكرية لذوى الإعاقة الذهنية، أمل لبنان للصم وضعاف السمع" بنطاق محافظة الجيزة.

وتم توزيع 2500 حقيبة مدرسية بالمجان على الأطفال بتلك المدارس خلال الفترة من 9 حتى 14 الجارى، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى وصدى طيب لدى الأطفال، وتقدم القائمين على إدارة تلك المدارس بالشكر على اللفتة الإنسانية الكريمة.

ياتي ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة العام الدراسى الجديد.