 وفاة المراسل المخضرم بالتلفزيون الألماني جيرد روجه عن 93 عاما - بوابة الشروق
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وفاة المراسل المخضرم بالتلفزيون الألماني جيرد روجه عن 93 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 7:49 م | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 7:49 م

توفي جيرد روجه المراسل المخضرم للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي".

وأعلنت إذاعة غرب ألمانيا "في دي آر" أن روجه توفي أمس الجمعة عن 93 عاما.

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