وفاة المراسل المخضرم بالتلفزيون الألماني جيرد روجه عن 93 عاما

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توفي جيرد روجه المراسل المخضرم للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي".
وأعلنت إذاعة غرب ألمانيا "في دي آر" أن روجه توفي أمس الجمعة عن 93 عاما.