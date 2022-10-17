تقرير أممي: سقوط 343 ضحية من المدنيين بسبب الألغام والعبوات الحوثية خلال الهدنة

قال تقرير أممي، إن الألغام الحوثية تسببت في سقوط 343 ضحية من المدنيين اليمنيين، بما في ذلك 95 حالة وفاة، و248 إصابة، في الفترة من 2 أبريل إلى 30 سبتمبر الماضي.

وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوردته قناة اليمن الفضائية، اليوم الأحد، إن الأطفال والنساء استمروا في تحمل العبء الأكبر من حوادث العنف المبلغ عنها في أعقاب سريان الهدنة في اليمن؛ حيث قُتل أو أصيب 169 طفلا و79 امرأة، خلال الأشهر الستة التي تلت الهدنة، وكانت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة سببا رئيسيا لسقوط الضحايا من المدنيين بعد الهدنة؛ حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب بنسبة 38%، على الرغم من الانخفاض العام في عدد الضحايا.

وقال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة أدت إلى تفاقم خطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وجدد مكتب الأمم المتحدة، الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة، وأشار إلى عدم كفاية التمويل من المجموعة الفرعية للإجراءات المتعلقة بالألغام والوصول إلى المواقع الملوثة، لإجراء التقييمات والتطهير، وكذلك التأخير والقيود المفروضة على استيراد معدات إزالة الألغام.

وقال إن شركاء الأعمال المتعلقة بالألغام تمكنوا من تطهير مليونين و653 ألفا، و198 مترا مربعا من الأراضي الملوثة في جميع أنحاء اليمن، بدءاً من يونيو الماضي.

وأعاد المكتب التذكير بالفوائد الكبيرة للهدنة، وقال إنها شهدت انخفاضاً في متوسط المعدل الشهري للنازحين داخلياً بمقدار 76 في المائة، مع نزوح نحو 11294 عائلة بين 2 أبريل و30 سبتمبر، مقارنة بـ46640 عائلة مسجلة في الأشهر الستة التي سبقت الهدنة.