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روى الفنان عمرو يوسف، كيف تم تصوير مشهد الصراع مع "الجنيّة" في مسلسله الجديد وعد إبليس.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء السبت، إن ممثلة قادمة من دولة بيلاروسيا، وهي لاعبة في سيرك، قدمت دور "الجنيّة".

وأضاف أن المشهد تم تصويره على كروما خضراء، ليتم وضع أي تصميم خلال أعمال المونتاج.

وشدد على أن التصوير يشهد انضباطا والتزاما واهتماما وتركيزا ويحتاج للمذاكرة.

ومسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، وبمشاركة فتحي عبد الوهاب، ونيللي كريم، والنجمة الأمريكية بولا باتون، وأحمد مجدي، ويعقوب الفرحان.