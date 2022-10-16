وزير خارجية اليمن: تعنت مليشيات الحوثي مع مساعي السلام يؤكد عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن تعنت مليشيات الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن تؤكد عدم رغبة المليشيات في تحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.

ودعا وزير الخارجية خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، وفقا لقناة اليمن الفضائية، إلى مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيات الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى السلام حرصا في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن مليشيات الحوثي تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، مشددًا على دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

ميدانيًا، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 7 آلاف و39 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن الألغام المنزوعة منها 4 ألغام مضادة للأفراد و224 لغمًا مضادًا للدبابات، و6.787 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر الجاري 7.778 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع "مسام" 368 ألفًا و351 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.