سويلم : من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

علَقَ اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة على أزمة ملعب النادي المصري في الموسم الجديد ، و البيان الصادر من مجلس إدارة النادي البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي .

و قال سويلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " المصري يرفض بشكل قاطع إقامة مبارياته على ستاد برج العرب ، و طالب مسئولوه بتأجيل المباراة حال عدم حل الأزمة ، وهو أمر صعب تنفيذه ، خاصًة في بداية الموسم ، حيث أن رابطة الأندية تريد إقامة المباريات في موعدها ، حتى لا تتكرر أزمات الموسم الماضي ، كما أنه حال إقامة مباريات المصري خارج برج العرب ، ستكون بدون حضور جماهيري ".

وأضاف : " رابطة الأندية لا تتحيز لأي نادِ على حساب الآخر ، و سيتم حسم الأمر غدًا ، و هناك اتجاه لإقامة مباريات النادي المصري على ستاد السويس".