ضبط 40 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

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تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، تحت إشراف السيد محمد دايرة وكيل الوزارة، من شن حملة تموينية تمكنت من ضبط مخزنين غير معتمدين ناحية ميت سلسيل؛ لحيازتهما وتجميعهما أرز شعير بدون تصريح، وتم التحفظ على ٢٠ طنا؛ لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم ضبط سيارتين بناحية ميت سلسيل ومنية النصر؛ لحيازتهما أرز شعير بدون تصريح، وتم توريدها لمضربي ميت سلسيل ومنية النصر، بإجمالي ٢٠ طن أرز شعير محلي موسم ٢٠٢٢م، وجاري متابعة أعمال توريد الأرز بالمواقع المعدة لذلك على مستوى المحافظة.

وقال وكيل الوزارة إن مديرية تموين الدقهلية تواصل استمرار حملاتها؛ لعدم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.