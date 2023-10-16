 الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:49 م

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، نزوح أكثر من 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023.

وذكرت المنظمة الأممية في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على نسخة منه، أن "وحدة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 4 آلاف و716 أسرة في اليمن منذ بداية يناير حتى 14 أكتوبر العام الجاري.

وأضافت: "هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 28 ألفًا و296 شخصًا نزحوا مرة واحدة على الأقل".

وأشارت إلى أن "أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب".

يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو تسع سنوات، أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص، وفق تقارير أممية.

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