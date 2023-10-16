مسئول روسي يكشف عن اهتمام دول أفريقية عديدة بالانضمام إلى بريكس

قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليج أوزيروف، اليوم الاثنين، إن عدة دول أفريقية أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأضاف أوزيروف "الآن، وفي إطار ديناميات بريكس الجديدة، يبدي العديد من الشركاء الأفارقة اهتماما كبيرا بكل من الانضمام المحتمل لمجموعة بريكس وتطوير التعاون الوثيق وبناء التعاون التجاري والاستثماري مع دول المجموعة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أوزيروف إن "عدة دول أفريقية أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الدول الخمس. ولم نقرر أي منها حتى الآن لأن هذه عملية طويلة".

وأضاف أوزيروف "خلال القمة التي عقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي، انضمت دولتان أفريقيتان - مصر وإثيوبيا - إلى أسرة بريكس، مما أثار موجة من المشاعر المختلفة في أفريقيا".

وقال أوزيروف "إن الرغبة في الانضمام لمجموعة بريكس أصبحت أكثر وضوحا".

وأضاف أوزيروف أن هذا التطور الإيجابي يمثل نقطة تحول في الجهود الرامية إلى صياغة نهج شامل متعدد الأطراف "يساهم في السلام العالمي والازدهار المشترك".

وقال أوزيروف "نتوقع مشاركة جادة للغاية من الدول الأفريقية في قمة بريكس في كازان عام 2024."