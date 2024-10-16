عودة نشاط التصنيع في نيويورك إلى الانكماش خلال الشهر الحالي

أظهر مؤشر نشاط قطاع التصنيع الصادر عن بنك احتياط نيويورك الاتحادي اليوم الثلاثاء عودة النشاط الاقتصادي للقطاع في نيويورك إلى الانكماش خلال الشهر الحالي.

وقال بنك احتياط نيويورك إن المؤشر العام لأحوال الأعمال تراجع خلال أكتوبر الحالي إلى سالب 9ر11 نقطة مقابل موجب 5ر11 نقطة خلال سبتمبر، حيث تشير القراءة السالبة للمؤشر إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 3ر2 نقطة فقط.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع للمؤشر نتيجة التراجع الكبير في مؤشري الطلبيات الجديدة والتسليمات.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى سالب 2ر10 نقطة مقابل موجب 4ر9 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر التسليمات إلى سالب 7ر2 نقطة مقابل موجب 9ر17 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهر تقرير بنك احتياط نيويورك تحسنا في أحوال سوق العمل حيث ارتفع المؤشر الفرعي للعمال إلى موجب 1ر4 نقطة مقابل سالب 7ر5 نقطة خلال أيلول/سبتمبر وهي أول قراءة موجبة للمؤشر منذ عام.