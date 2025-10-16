 ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بأكثر كثيرا من المتوقع - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 11:32 م القاهرة
ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بأكثر كثيرا من المتوقع

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 11:11 م

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الحالي بواقع 5ر3 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 7ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 100 ألف برميل.

وفي ظل الارتفاع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 8ر423 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل قليلا من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5ر4 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

