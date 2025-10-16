بابا الفاتيكان يدعو قادة العالم إلى عدم غض الطرف عن مكافحة الجوع في أنحاء العالم

حث بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، قادة العالم على التحلي بالمسؤولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على معاناة الملايين الذين يواجهون الجوع والحروب والبؤس في أنحاء العالم.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال باليوم العالمي للغذاء، الذي صادف أيضا الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مقرها بروما، حث البابا، المجتمع الدولي على "عدم غض الطرف" عن مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في العالم.

وذكر البابا، صراحة النزاعات في أوكرانيا وغزة، وهايتي وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وجنوب السودان.

واستشهد البابا، ببيانات الأمم المتحدة التي تظهر أن نحو 673 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الطعام يوميا.

وقال البابا: "لم يعد بوسعنا أن نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن عواقب إخفاقاتنا لا تؤثر إلا على أولئك الذين يغيبون عن الأنظار.. إن وجوه الكثير من الجوعى الذين يعانون، تتحدانا وتدعونا إلى إعادة النظر في أنماط حياتنا وأولوياتنا وأسلوب حياتنا في عالم اليوم".

وختم البابا كلمته بالإنجليزية، بعدما ألقى معظمها بالإسبانية، قائلا: "علينا أن نجعل معاناتهم معاناتنا نحن".