وصول امرأتين ألمانيتين تم ترحيلهما من تركيا إلى مدينة فرانكفورت

وصلت امرأتان ألمانيتان، تم ترحيلهما من تركيا مساء الجمعة، إلى مطار فرانكفورت، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وأوضح المتحدث أنهما وصلتا الساعة 09:30 مساء "20:30 بتوقيت جرينتش" على متن طائرة تركية وعبرا من قسم مراقبة الحدود، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الألمانية هي التي ستحدد ما سيحدث للمرأتين بعد ذلك.

وأفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية كانوا على متن الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش أيه" قد ذكرت في وقت سابق أن المرأتين اللتين رحلتا مساء الجمعة "مقاتلتان أجنبيتان ضمن جماعات الإرهاب" تحملان الجنسية الألمانية.

كانت تركيا أعلنت يوم الاثنين الماضي عن ترحيل العديد من الألمان الذين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وتم إبلاغ السلطات الألمانية بوصول امرأتين ليلة الجمعة إلى ألمانيا.

وكشفت مصادر لـ"د.ب.أ" أن إحدى المرأتين ولدت عام 1998 ونجحت في الهرب من سجن مخيم الهول في سوريا الذي يحرسه أكراد، ثم أقامت في مدينة غازي عنتاب التركية ضمن المتحفظ عليهم للترحيل.

كما رحلت معها امرأة من مدينة هانوفر على متن نفس الطائرة، كانت قد توجهت من معسكر عين عيسى إلى تركيا بعد فتح السجن وتسريح من فيه.

كانت أسرة ألمانية عراقية مكونة من سبعة أفراد رحلت من تركيا إلى برلين يوم الخميس وتصنف هذه الأسرة بأنها تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي في مدينة هيلدسهايم الألمانية.