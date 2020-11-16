محافظ دمياط تعقد اجتماعا لبحث تطوير موقف شركة شرق الدلتا

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري إدارات المواقف والمتابعة والأملاك بالديوان العام، ومديري الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية، وممثلي إدارة المرور وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.



وفي مستهل الاجتماع تم استعراض مخطط تطوير موقف شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وفقًا لدراسة محددة تتضمن كافة المحاور الخاصة بمداخل ومخارج الموقع، الذي تم تحديده بما يتناسب مع المحاور المرورية، بما يحقق تخفيف تكدس المواطنين وتلافي حدوث أية معوقات خلال دخول وخروج أتوبيسات الشركة، لحين تنفيذ أعمال التطوير بها.



وتابعت منال عوض آخر المستجدات بعملية تطوير موقف شطا، تمهيدًا لبدء تشغيله فور الانتهاء من أعمال التطوير.