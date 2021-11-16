أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لاستراتيجية نيوم الممثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.



وقال ولي العهد السعودي في تصريح له بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة: "ستكون المدينة الصناعية "أوكساچون" حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والسعودية بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الثلاثاء.



وأضاف "ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساچون" في دعم السعودية في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة".



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: "من خلال أوكساچون، سيشهد العالم تحولاً جذرياً في رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا أكثر هو حماسة عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم في "أوكساچون".



وتحتل "أوكساچون" منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة.



وترتكز مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات "ذا لاين" التي تم إطلاقها في يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.