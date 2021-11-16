الحكومة الفرنسية تستبعد إعادة فرض حجر صحي عام للموجة الأخيرة لكورونا

استبعد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جاربيل أتال فرضية اعادة فرض تدابير حجر صحي عام لاحتواء الموجة الأخيرة لوباء كوفيد-19، مؤكداً أنه "لا يوجد تدابير حجر قيد الدراسة".

وأوضح جابرييل أتال خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، أن مسألة إعادة الصياغة المحتملة مطروحة على شفاه الجميع لكنها غير مطروحة.

وعاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية بشكل خاص إلى الوضع الصحي في جوادلوب حيث وقعت حوادث على هامش إضراب ضد التزام التطعيم وبطاقة الصحة.

وأكد جابرييل أتال أن "التطعيم قد تقدم والغالبية العظمى من سكان جوادلوب يريدون الخروج من الأزمة الصحية والخروج منها عن طريق التطعيم". وعلى حد قوله فإن "الأقلية الصغيرة التي تحاول استغلال الوضع تزيد الضغط ولكن في مواجهة ذلك يجب أن تكون حازما جدا".

فيما يتعلق بالجرعة المعززة، أشار جابرييل أتال إلى أن "4 ملايين ونصف المليون" قد حققوها بالفعل في البلاد، وأن "أكثر من 810.000 شخص قد حددوا موعدًا على Doctolib منذ خطاب الرئيس (في 9 نوفمبر)" .

وتابع:"لدينا وضع أقل تدهورًا من وضع جيراننا الأوروبيين، لكن من الواضح أن هناك يقظة مطلقة. يمكننا تجاوز الشتاء بفضل تغطية التطعيم وبفضل بطاقة الصحة التي وضعناها في وقت مبكر جدًا".

من ناحية أخرى، دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى توخي اليقظة.

وسيتم إلغاء بطاقة الصحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا اعتبارًا من 15 ديسمبر إذا لم يأخذوا جرعتهم المنشطة بعد ستة أشهر وخمسة أسابيع من الحقن السابق. يمكن أن يتأثر أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بهذا الإجراء.

وتابع:""الحصانة التي يمنحها اللقاح تنخفض بعد ستة أشهر في الأكثر هشاشة ولم يتم التخطيط لأي شيء لمن هم فوق سن الأربعين في الوقت الحالي.



