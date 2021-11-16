السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.



وأعرب وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه ، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عن أمله "بأن يُسهم ذلك (إدراج مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي) في وضع حد لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.



وتناول مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.



وأوضح القصبي من ناحية ثانية أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في إثيوبيا، مجددا دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.



وقال وزير الإعلام المكلف في بيانه إن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الـ38 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.