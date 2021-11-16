إلزام العاملين في سوق الدواء بالالتزام بالباركود الدولي للسلع GTIN

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قراراً يلزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستلزمات الطبية بجميع أنواعها ومصادرها، التى تتعامل في السوق المصرى، باستخدام الباركود الدولى للسلع (GTIN) بالنسبة لكل المستلزمات الطبية التى يتم تداولها داخل السوق المحلى، خلال التعامل على المنصة الإلكترونية Device Me، على أن يتم ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

وكلف القرار رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، بإصدار دليل عمل تنظيمى متضمنًا القواعد والإجراءات والمراحل الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ صدور.

واستند القرار إلى ما عرضه مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات؛ ولصالح العمل.