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تكبّدت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، خسائر جديدة في العدد والعتاد بغارات جوية لطيران التحالف العربي ونيران القوات المشتركة في عدة جبهات بالساحل الغربي.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إنّ طيران التحالف نفذ عدة غارات في أوقات متفرقة ساعات النهار على أهداف ثابتة وعربات تحمل مقاتلين في جبهة حيس ومواقع أخرى في مديرية التحيتا.

وحقّقت الغارات إصابات مباشرة في كل الأهداف المرصودة، بحسب "الإعلام العسكري".

ميدانيًّا أيضًا، ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر المليشيات الحوثية بضربات موجعة على أهداف مرصودة في محيط مفرق العدين شمال وشمال غرب حيس.

وحقّق القصف المدفعي إصابات مباشرة في أوساط تجمعات مسلحة للمليشيات بعد رصد دقيق لتحركاتها.

في سياق متصل، أكّد التحالف العربي أنه يساند القوات المشتركة بغارات جوية في حال حاولت مليشيات الحوثي التحرك قرب خطوط التماس في المناطق الخارجة عن نطاق ستوكهولم.

وكانت القوات المشتركة قد أخلت نهاية الأسبوع الماضي مواقعها المشمولة في اتفاق ستوكهولم وإعادة انتشارها بشكل منظم حظي بإشادة قيادة التحالف العربي.

وأكد بيان للتحالف أن إعادة تموضع القوات المشتركة جاء بقرار عسكري لقيادة التحالف والقوات المشتركة لمواءمة الاستراتيحية العسكرية في اليمن دعما للحكومة اليمنية في المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني في الجبهات كافة.