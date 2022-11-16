أكدت الشركة المالكة للناقلة "باسيفيك زيركون"، اليوم الأربعاء، أنه لم يحصل تسرب في الشحنة، ولم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.



وأوضحت الشركة المالكة لـ "باسيفيك زيركون"، أن الناقلة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان.



ونقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول دفاعي أمريكي إن ناقلة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة بدون طيار (درون) قبالة ساحل عمان.



ونقلت وكالة أنباء رويترز عن متحدث قوله إن الأسطول الأمريكي الخامس على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان.



وقال مسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة بدون طيار (درون) تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.



وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل عمان، تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديهم إذن لمناقشة الهجوم علنا.