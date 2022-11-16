بولندا تسعى لتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو بعد سقوط صاروخ على أراضيها

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه من المرجح أن يقدم سفير وارسو لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) طلبا لبدء إجراءات بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف لإجراء مشاورات بشأن الانفجار الذي ضرب قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين.

وتنص المادة 4 على أن المشاورات مع دول الناتو الأخرى يمكن أن تتم عندما تكون السلامة الإقليمية لأحد الأعضاء أو استقلالها السياسي أو أمنها مهددا.

وقال دودا إنه لا يوجد دليل واضح حتى الآن بشأن من أطلق الصاروخ الذي أصاب مزرعة وقتل شخصين في قرية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وكانت الحكومة في وارسو قد أكدت في وقت سابق أن الصاروخ تم تصنيعه في روسيا، لكن لم يتضح من الذي أطلقه.

وقال الرئيس: "نعلم أنه كانت هناك هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا طوال اليوم تقريبا ، لكن ليس لدينا دليل واضح في هذه المرحلة على من أطلق الصاروخ. التحقيق مستمر".