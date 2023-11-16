خبير عسكرى: عملية طوفان الأقصى أربكت الاحتلال الإسرائيلى لهذا السبب

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المقاومة الفلسطينية لن تنتهي وستستمر ما دام هناك احتلالًا للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل العسكري هو مرحلي، والازمة لن تحل إلا من خلال الحلول السياسية التي يجب أن تكون شاملة أو على الأقل قريبة من الحلول الشاملة.

وأضاف "قشقوش"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك إجماعًا على أن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال حل الدولتين، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتحدث عن حل الدولتين إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاحتلال لن يستطيع التنصل من اتفاق أوسلو الذي نص على حل الدولتين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قامت بإرسال حاملات طائرات لدعم الاحتلال الإسرائيلي تحمل 160 طائرة من أحدث الطائرات تفوق الكثير من القوى الجوية الأوروبية، كما أرسلت أمريكا 3 سفن إنزال المرتبطة بقوات المارينز، خلاف وجود مدمرات أمريكية بالقرب من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة ضخمة للغاية، وهذه القوات لم تشارك في عمليات على الأرض، ولكنها شاركت في التخطيط لهذه العمليات، مشيرًا إلى ان عملية طوفان الأقصى أربكت الاحتلال بصورة كبيرة، خاصة أن المقاومة قامت بالاستيلاء على بعض الأجهزة الالكترونية والحاسبات الآلية التي تحتوي على المخططات الإسرائيلي للتعامل مع المقاومة.