قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة لحظة واحدة منذ تأسيسها إلى اليوم، لافتا إلى تولي السلطة مسئولية دفع رواتب الموظفين داخل المستشفيات والمدارس وتسديد فاتورة الكهرباء والمياه لسلطات الاحتلال.



وأكد خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الأربعاء، رفض السلطة الفلسطينية التام لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتانياهو؛ بشأن مستقبل غزة ما بعد الحرب وكأنها دولة مستقلة، قائلا: «غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الجغرافي والسياسي والمجتمعي لفلسطين، نحن ندفع رواتب 81 ألف موظف داخل القطاع، ونساعد 80 ألف عائلة فقيرة».



وكشف عن اقتطاع الاحتلال 600 مليون شيكل ما يعادل 200 مليون دولار الشهر الجاري كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى إنفاق الحكومة الفلسطينية 1.7 مليار دولار شهريا على قطاع غزة.



وشدد على ضرورة استغلال اللحظة الجارية؛ من أجل إعادة توحيد الصف الفلسطيني واستكمال الحوار والوصول إلى برنامج سياسي يشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: «لا يمكن لهذا الانقسام والوضع الفلسطيني الحالي أن يستمر، يجب أن توحدنا الألم والمعاناة من أجل أهلنا في غزة».