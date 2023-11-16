مسئول عسكري إسرائيلي يزعم: حماس عملت على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة في مستشفيات غزة

نقلت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الخميس، عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله إن «قوات خاصة تفتش كل مبنى وطابق في مجمع الشفاء».

وأشار المسئول إلى أن «حماس عملت على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة في مستشفيات غزة»، وفقًا لادعاءاته.

وزعم العثور على لقطات مصورة على صلة بالمحتجزين على أجهزة حاسوب في الشفاء، مؤكدًا استمرار تواجد مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي في المجمع.

واتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف من المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، من أطباء وممرضين وعاملين ومرضى ونازحين، كرهائن داخل المستشفى عقب تجديد اقتحامه من قبل مئات جنود الاحتلال اليوم الخميس.

ووجه العاملون في المستشفى نداء للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لحمايتهم والمتواجدين بالمستشفى من نازحين ومرضى، خاصة أنه لا يوجد في المستشفى لا مياه ولا كهرباء ولا طعام، كما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على أي شخص يتحرك داخل المستشفى، حيث أطلقت النار على طفل (12 عاما) وأصابته في قدمه برصاصتين لأنه تنقل من قسم لآخر.

وأكد مراسل «وفا» أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى بالدبابات والجرافات لليوم الثامن، في الوقت الذي اقتحم فيه جيش الاحتلال المستشفى، واتخذ نحو 5 آلاف كرهائن داخل المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية، مثل الأشعة المقطعة والرنين وغيرها من الأجهزة، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار المستشفى الشمالية والجنوبية، ومطبخ المستشفى، ومركبات العاملين والمواطنين، كما جرفت جميع الطرق حول المستشفى على مسافة كيلومتر، ومنها شارع الوحدة، حيث دمرت المنازل والمحال تجارية، والصيدليات ومحطة وقود.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

ويضم المجمع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.