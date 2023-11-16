السعودية: قرار مجلس الأمن خطوة لوقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال

رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن، الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح الخميس، تعتبر المملكة القرار الأممي «خطوة أولى» في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسئولياته، ووقف العمليات العسكرية، ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.



وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وبذلك القرار الذي جاء بأغلبية 12 دولة من الدول الأعضاء الخمسة عشر، خرج مجلس الأمن، عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان المجلس قد فشل في تمرير قرارات بشأن الوضع في غزة خلال أربع جلسات سابقة منذ بدء العدوان.

ودعا القرار الذي أعدته مالطا وأيده 12 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) إلى هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام، وذلك لإفساح المجال أمام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وفقا لموقع إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية.

كما طالب القرار الذي يحمل رقم 2712، «جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال».

كما دعا نص القرار إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال».