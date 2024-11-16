نجح قطاع الأمن العام في ضبط 7 شركات ومكتب لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام نصب (7 شركات، مكتب"بدون ترخيص"لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات )على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة لما هو معلن عنه.

أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات والمكتب (برامج سياحية دينية، تذاكر طيران، تأشيرات سياحية، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، جوازات السفر خاصة بعملاء الشركات، طلبات زيارات خاصة وعائلية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.