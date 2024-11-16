رئيس لجنة مكافحة كورونا: البرد المنتشر حاليا هو الدور المتوقع كل عام

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن دور البرد المنتشر حاليًّا هو الدور المتوقع كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أعراض الإصابة بالدور قد تكون أكثر شدة من المعتاد.

ولفت إلى أن حديث المجتمع الطبي عن عدم شدة الدور يعني أنه لا توجد خطورة للمرض ولا توجد التهابات رئوية أو الإصابة بنقص الأكجسين أو الحاجة للانتقال إلى المستشفيات.

ونوه بأن الأعراض قد تشمل ارتفاع في درجات الحرارة والشعور بتكسير في الجسم، لكنه وصف الدور بأنه مشابه لفترات سابقة وإن كان بأعراض أشد.