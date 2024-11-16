بلدية خان يونس تعلن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي

أعلنت بلدية خان يونس عن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات وذلك منذ أسبوع تقريبًا، جراء تعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال الوقود للجهات والمؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة.

ونوهت في بيان، نقله المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن توقف إمداد الوقود سيؤدي إلى توقف خدمات بلدية خان يونس الأساسية في قطاعات المياه والصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات عن العمل.

وحذرت من أن الأمر سيؤدي إلى انتشار الكوارث البيئية والصحية الناجمة عن توقف محطات الصرف الصحي، وما سينتج عنه من تدفق مياه المجاري في الشوارع، وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

وأشارت إلى أن «توقف إمداد الوقود سنجم عنه تعذر تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية عن العمل وحرمان ما يزيد عن (1,200,000) نسمة من المواطنين والنازحين من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه النظيفة للشرب والصالحة للاستخدام».

ولفتت إلى أنه «سيؤدي إلى توقف جمع وترحيل النفايات من الأحياء ومخيمات النزوح وما سينتج عنه من انتشار المكاره الصحية والأمراض الفتاكة بين المواطنين».

ودعت البلدية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وبشكل فوري؛ لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دمرت كافة قطاعات الحياة.

وشددت على ضرورة ضغط الجهات المانحة والمنظمات الأممية التي تُعنى بحياة الإنسان على الجانب الإسرائيلي؛ لاستئناف إمداد الهيئات المحلية في قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات.

وناشدت الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال الآليات وقطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل؛ لتجنيب انهيار منظومة الخدمات التي تضررت بشكل كبير جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة