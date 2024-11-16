نقابة الأطباء: تلقينا شكاوى مكتوبة من بعض الزملاء ضد وسام شعيب

أعرب الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن رفضه التام لما ورد في فيديو الطبيبة وسام شعيب، قائلا إن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الشكاوى إلى لجنة التحقيق للفصل في الواقعة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، أن «النقابة تلقت شكاوى كثيرة جدًا بشأن الفيديو، سواء مكتوبة أو إلكترونية».

وتابع: «اكتشفنا أن بعض الزملاء النقابيين تقدموا بشكاوى كتابية للمطالبة بالتحقيق في محتوى الفيديو، متهمين الطبيبة بإفشاء أسرار مريضة بدلائل وإشارات تشير إلى حالتها، وبالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لسيدة بسبب وصم مجتمعي وصمته لها، بالإضافة لوصم المجتمع كله عندما قالت (الرجالة كلها تروح تعمل تحليل (DNA».

وأشار إلى أن إعلان النقابة عن التحقيق فيديو الطبيبة لكونها قضية رأي عام، وليس بحثا عن التريند على حساب المنتمين للمهنة.

وتابع:« نحن نبحث عن حقوق زملائنا الأطباء في كل مكان، ونحن نفس النقابة التي اعترضت على الحبس الاحتياطي للزميلة، وعلى توجيه تهم جنائية لم تبدُ لنا حتى هذه اللحظة»، بحسب قوله.

واستكمل: «النقابة لديها آلاف الشكاوى داخل لجنة آداب المهنة ضد أطباء ومنشآت وأشخاص يكتشف أنهم ليسوا أطباء، عندنا آلاف الشكاوى لأطباء كتبت فيهم شكاوى نحقق فيها وممكن يخرج التحقيق بإدانة أو لا، على مدار اليوم بابنا مفتوح نتلقى الشكاوى في النقابة من كل المحافظات».