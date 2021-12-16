الحوثيون يعلنون استهداف مواقع سعودية بخمس صواريخ بالستية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مواقع سعودية، بخمس صواريخ بالستية، منها مرابض الطائرات الحربية فى قاعدة الملك خالد الجوية فى خميس مشيط.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاستهداف يأتي "ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين".

وبشكل متكرر يعلن الحوثيون استهداف مواقع سعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما تعلن الأخيرة "إفشال تلك الهجمات" التي تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية.

وفي وقت سابق، هزت انفجارات عنيفة أرجاء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أثر سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع متفرقة شمالي المدينة.