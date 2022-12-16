الفيفا يرفض طلب الرئيس الأوكراني بإلقاء خطاب في نهائي المونديال

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب بعد غد الأحد، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في إطار كأس العالم لكرة القدم الذي ينظم حاليا في قطر، حسبما أفاد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر للشبكة أن مكتب زيلينسكي عرض الظهور في رابط فيديو للجماهير في استاد قطر قبل المباراة لكنه تفاجأ برد فعل سلبي، وليس من الواضح ما إذا كانت رسالة زيلينسكي على الهواء مباشرة أم مسجلة، وأكد أن المحادثات بين أوكرانيا والاتحاد الدولي لا تزال جارية فيما تواصلت الشبكة الأمريكية مع الفيفا للتعليق، لكنها لم ترد على الفور.

وأشارت الشبكة -على موقعها الإخباري- إلى أن الطلب الأوكراني، رغم كونه غير تقليدي غير مفاجئ بالنسبة للكثير حيث حاولت كييف مرارًا استخدام الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الحرب في أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.